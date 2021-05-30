Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах

Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах
Табакова обвинили в сексуальных домогательствах. Фото: МХТ

Обвинения прозвучали от бывшей студентки артиста.

Бывшая студентка театрального режиссера Олега Табакова актриса Елена Антоненко заявила, что покойный сексуально домогался до нее во время обучения. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Табаков, уверяет артистка, при поступлении в вуз просил обнажить грудь. Многие соглашались, так как не хотели испортить себе карьеру. Антоненко уверяет, что на приставания жаловались сразу несколько сокурсниц. Одна из них в отместку начала встречаться с сыном режиссера Антоном. После этого Табаков якобы отчислил девушку за «профнепригодность».

Пока что родственники и друзья режиссера никак не комментировали слухи о сексуальных домогательствах. Напоминаем, что Табаков скончался в марте 2018 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кевин Спейси, после обвинений в домогательствах, снова снимется в кино.

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Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах
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