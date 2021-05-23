Кевин Спейси, после обвинений в домогательствах, снова снимется в кино

Он сыграет детектива, который расследует дело о педофилии.

Американский актер Кевин Спейси снова вернутся в кинематограф. Продолжительное время он не получал предложений сниматься из-за обвинений в домогательствах. Сейчас стало известно о том, что он сыграет детектива, расследующего ошибочное дело о педофилии, в фильме «Человек, который нарисовал Бога». Об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что съемки ленты начнутся в ближайшее время. Режиссер фильма отметил, что рад сотрудничать со Спейси и ждет начала совместной работы.

«Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа»,

— заключил он.

Напоминаем, что Спейси обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп. К нему присоединились еще около 20 предполагаемых жертв.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах к молодому человеку.