В Ленобласти объяснили, почему в Петербурге буксует мусорная реформа

Контейнеры в некоторых районах все еще завалены мусором. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Контейнеры в некоторых районах все еще завалены мусором. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Мусорная реформа в Ленобласти, начавшаяся два года назад, проходила, в отличие от Петербурга поэтапно, что позволило избежать множества ошибок. Об этом в эфире ЛенТВ24 заявил генеральный директор управляющей компании по обращению с отходами Антон Бучнев. Он объяснил, почему в Петербурге буксует мусорная реформа, что именно надо учесть Северной столице, на примере областных ошибок.

Напомним, в Петербурге с 1 января началась сусорная реформа. За отходы теперь отвечает региональный оператор АО «Невский экологический оператор». Все новогодние каникулы жители не уставали жаловаться, что мусор вывозить не успевают.

Между тем у Смольного было достаточно времени, чтобы ознакомиться с областным опытом.

По словам Бучнева, в 47-м регионе реализовывать мусорную реформу начали с трех районов. Остальные подключились только в конце 2019 года. Была сохранена существующая система перевозчиков.

В 47-м регионе реформа начиналась поэтапно, что позволило избежать многих трудностей. У регоператора появилась возможность тщательно изучить всю схему обращения с отходами, посмотреть, как работают перевозчики. Появилась полноценная система маршрута мусора на территории Ленобласти.

Как считает Бучнев, бардак на мусорных площадках в Петербурге — в том числе из-за того, что один перевозчик уже вывез свои баки, а другой — не успел расставить.