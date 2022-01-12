Житель Владивостока выиграл 265 млн рублей: помогла интуиция, жена и мантры

Большую часть суммы счастливчик вложит в прибыльный проект.

Свое имя победитель решил оставить в секрете, сообщает пресс-служба «Столото». На оформление в лотерейный центр мужчина приехал вместе с женой. Супруги добирались до Москвы поездом, победитель не любит самолеты.

Мужчина сообщил, что частенько полагается на интуицию, он уже выигрывал в лотерею крупные суммы, однако в этот раз повезло больше, чем обычно.

Обладатель миллионов заявил, что комбинация чисел, вписанная в билет была не случайно. Он использовал даты рождения родных, а также любимые числа 13 и 5. У победителя есть несколько идей, как распорядиться средствами: обеспечение достойного будущего семье, вложение в проект, благотворительность, путешествие.

Также житель столицы Приморского края объяснил, что поддержка жены также помогла выиграть деньги.

«Жена верит в меня и силу мысли, – улыбается мужчина. – Она посылала во вселенную запрос о благополучии, слушала мантры на привлечение богатства и изобилия. Кто знает, как это работает?! Но супруга уверена, что мечтать и визуализировать желания нужно обязательно», — поделился счастливчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла почти 60 млн рублей.