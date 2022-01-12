В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали около 1700 человек

В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали около 1700 человек
Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН. Фото: скриншот видео Министерства обороны РК

В Алма-Ате за прошедшие сутки задержали около 1700 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках и мародерств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.

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