Надбавка за советский стаж: что нужно проверить пенсионерам

Надбавка за советский стаж: что нужно проверить пенсионерам
Для начисления пенсии учитываются все годы рабочей биографии в советское время. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российские пенсионеры могут рассчитывать на повышение существующей пенсии. Для этого пожилым гражданам необходимо проверить наличие оснований для возможного изменения суммы пенсионных выплат.

Как сообщают специалисты в сфере финансовой грамотности, таким основанием может стать неучтенный советский стаж. Годы трудовой деятельности до 01.01 1991 года относятся к периоду так называемого «советского стажа» и пенсионные начисления по этим годам исчисляются с применением дополнительных процентов.

Для полной уверенности, что для начисления пенсии учитываются все годы рабочей биографии в советское время, нужно подать соответствующее заявление в местное отделение Пенсионного фонда. Если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи, то для подтверждения своего стажа можно предъявить в ПФР соответствующие архивные документы, справки, выписки из учетных документов работодателя или трудовые договоры.

Экспертам известны ситуации, когда граждане по собственной инициативе или с помощью юриста устанавливали, что годы работы во времена существования Советского Союза не были учтены при начислении пенсионных выплат и не доплачивали. Поэтому желательно выяснить правильность учтенных лет стажа всего трудового периода.

Чтобы быть уверенным, что в рабочий стаж для начисления пенсии вошли все этапы трудовой биографии вместе с советским стажем, лучше еще раз все проверить. Это исключит вероятность неправильного начисления пенсионных выплат.

В общий трудовой стаж дополнительно входит время:

  • профессионального обучения;
  • ухода за нетрудоспособным человеком;
  • декретного отпуска и ухода за детьми до 3 лет (но не больше 9 лет);
  • отсутствия возможности трудиться у жен военнослужащих, пребывающих с мужьями по месту службы, и жен лиц, направленных на работу за границу. В последнем случае этот период не должен превышать 10 лет;
  • нахождения в период ВОВ на оккупированных территориях, в концлагерях или в блокадном Ленинграде.
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Надбавка за советский стаж: что нужно проверить пенсионерам
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