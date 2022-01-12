Петербуржцы вечером застряли в 7-балльных пробках

Петербургские дороги вечером 12 января сковали семибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 3 баллов.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед развязкой с проспектом Обуховской Обороны — затор растянулся более чем на 6 километров. Движение практически парализовано на Ивановской улице в районе метро «Ломоносовская».

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания и площади Александра Невского, Тульской улице, Загородном проспекте, Троицком мосту. Стоит набережная Смоленки, Каменноостровский проспект, Кондратьевский проспект, Большой Сампсониевский проспект и Кантемировская улица.

Движение затруднено на Ивановской улице в районе метро «Ломоносовская», Советском проспекте по направлению в Металлострой, Витебском проспекте, Комсомольской площади.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Светлановской площади, проспекте Непокоренных, проспекте Энгельса, у «Старой деревни».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта.