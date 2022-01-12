10 000 рублей: такую сумму получат владельцы карты «Мир» с 18 января 2022 года

Многие россияне, являющиеся владельцами банковских карт «Мир», получат после 18 января текущего года в среднем по 10 000 рублей.

Эта выплата связана с программой туристического кешбэка, новый этап которой начинается в середине января 2022 года. Государственная программа основывается на возврате российским гражданам 20% от стоимости туристической путевки или оплаты проживания в гостинице.

Основное требование программы заключается в покупке путевки по российским туристическим маршрутам или бронировании гостиничных номеров на сайте мирпутешествий.рф. При этом необходимо производить оплату банковской картой «Мир». Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 дней после приобретения путевки.

Максимальная сумма возврата средств по туристической программе определена в 20 000 рублей в расчете за одно бронирование. Но, как показала практика, сумма возвращенных средств не превышает 10 000 рублей. Это связано со стоимостью путевки по России, которая равняется 50 000 рублей.

Агентство Ростуризм сообщает, что очередной этап программы «Туристический кешбэк» закончится 12 апреля этого года. Но отправиться в путешествие по путевке, приобретенной в рамках программы, можно будет до 30 апреля 2022 года. В летний период эта программа действовать не будет, а возобновится осенью.

Выплата туристического кешбэка будет доступна всем гражданам, запланировавшим путешествие по России в период с 18 января по 30 апреля 2022 года. Необходимым условием является наличие банковской карты платежной системы «Мир» и оплата путевки с ее помощью.

Для участия в программе можно оформить карту «Мир» в любом из банков-участников и зарегистрировать ее на официальном сайте программы.