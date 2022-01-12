Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в стране.

Парламентарий напомнил об истории СССР, который, по его мнению, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». По словам политика, сейчас похожие процессы происходят в Соединенных штатах.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение США новых антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений двух стран. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом.