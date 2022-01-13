Российским пенсионерам раскрыли последствие новой индексации пенсий на 8,6%

Новый показатель повышения выплат приведет к тому, что мы будем наблюдать потом еще долгие годы.

Напомним, президент России Владимир Путин уточнил, что инфляция в 2021 году достигла 8,4%, а поэтому для новых пенсий индексация в 5,9% невозможна. По замечанию российского лидера, индексацию поднимут до уровня 8,6%.

По словам юриста Ирины Сиваковой, со следующего года, согласно указу президента, в стране будет введен новый процент индексации пенсий, который затронет получателей государственных и социальных выплат.

Как сообщил Primpress, специалист отметила, что «с учетом повышения прожиточного минимума пенсионера в 2022 году стоит ожидать соразмерную индексацию социальных пенсий в 2023 году».

Сивакова рассказала, что выплаты могут увеличиться после решения президента о повышении МРОТ и ПН не на 2,5%, а на 8,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что средняя прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит 1400 рублей.