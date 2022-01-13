Стало известно, какими будут пенсии россиян после индексации

Если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Средняя прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит 1400 рублей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что президент России Владимир Путин уточнил, что инфляция в 2021 году достигла 8,4%, а поэтому для новых пенсий индексация в 5,9% невозможна. По замечанию российского лидера, индексацию поднимут до уровня 8,6%, добавила Бибикова в интервью ТАСС.

«Ожидаем предложения от правительства», — заключила сенатор.

Согласно Конституции, государство должно ежегодно повышать пенсионные выплаты на уровень не ниже инфляции, а она по итогам прошлого года составила 8,39%

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам, которые уже получили выплаты в январе, вскоре начислят доплату до нужного показателям. Другие же граждане получат свою пенсию в январе с учетом новых цифр.