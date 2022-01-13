Онищенко порекомендовал компаниям переводить сотрудников на удаленку из-за «Омикрона»

Онищенко порекомендовал компаниям переводить сотрудников на удаленку из-за «Омикрона»
Геннадий Онищенко. Фото: kremlin.ru

Президент РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что переводить сотрудников на удаленку из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» можно рекомендовать работодателям уже сейчас. При этом он отметил, что это не локдаун.

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил что если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, возможно, даже без высокой температуры, то лучше остаться дома, при этом работодатели в таком случае должны идти навстречу.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Геннадий Онищенко коронавирус омикрон


 

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