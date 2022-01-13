В квартире на юге Петербурга нашли тело пенсионерки с выколотыми глазами

На юге Петербурга обнаружили тело жестоко убитой пожилой женщины. При этом у пенсионерки были выколоты глаза.

Как пишет «Фонтанка», труп обнаружили в среду, 12 января, в квартире дома №18 на улице Пионерстроя. Соседи забили тревогу и обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело 84-летней женщины на диване. На теле зафиксировали несколько десятков ножевых ранений.

По подозрению в убийстве задержан сын пенсионерки. Известно, что 46-летний мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. До середины лета прошлого года он находился на лечении в психиатрической больнице имени Кащенко. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданин повредил входную дверь в квартиру и словесно угрожал убийством своей сожительнице. Все произошло в поселке Решетниково. Там росгвардейцы задержали мужчину, который не побоялся угрожать убийством своей сожительнице.