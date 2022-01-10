В Курортном районе мужчина угрожал убийством любимой

В Курортном районе мужчина угрожал убийством любимой
Мужчина повредил входную дверь. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Гражданин повредил входную дверь в квартиру и словесно угрожал убийством своей сожительнице.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 10 января.

Все произошло в поселке Решетниково. Там росгвардейцы задержали мужчину, который не побоялся угрожать убийством своей сожительнице.

Так, накануне вечером в Курортном районе Петербурга рядом с квартирой «взяли» мужчину. Житель поселка Решетниково не просто ругался со своей избранницей, но и угрожал ей расправой.

О бытовом конфликте узнали и рогвардейцы, и правоохранители. Пьяного гражданина задержали. Мужчину отправили в отдел полиции для дальнейших выяснений случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше.

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В Курортном районе мужчина угрожал убийством любимой
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