Рубль обесценивается: возможно повальное снятие наличных денег

По словам известного российского экономиста Валентина Катасонова, экономическая ситуация в России сейчас довольно напряженная и население в любой момент может начать массовое обналичивание денежных вкладов.

По его мнению, в России за сравнительно небольшой отрезок времени по меркам страны произошло несколько крупных финансовых катаклизмов. Это отложилось в памяти населения как время финансовой нестабильности и мощных финансовых потрясений, результатом которых стали большие проблемы как каждого жителя России, так и всей экономики в целом.

На основании этого можно предположить, что сегодняшняя ситуация с ростом инфляции и повышением ключевой ставки Центробанка может вызвать массовые походы россиян для снятия накоплений с банковских вкладов. Память о гиперинфляции 90-х годов в очередной раз подтолкнет жителей к обналичиванию вкладов.

Быстрый, практически ежедневный, рост цен даже на продукты первой необходимости в 90-е годы отразился в памяти подавляющей части населения как негативный и печальный отрезок времени. Подобная ситуация может деморализовать народ. Заверения в том, что беспокойства напрасны, могут быть не услышаны многими гражданами, чувствующими общую нервозность и накал ситуации. Рост ставок рефинансирования по ипотечным и другим кредитам дополнит ситуацию.

Центробанк планирует в феврале 2022 года повышение ключевой ставки, что повлечет увеличение не только процентов по кредитованию, но и повышение доходности по депозитам. Повышение ставки ЦБ связан с темпом инфляции.

Увеличение ключевой ставки в конце 2021 года до 8,5% позволил немного сдержать растущую инфляцию. Но полностью остановить рост цен не удалось, и они продолжают расти. Обнадеживает то, что эта скорость сейчас не столь высока по сравнению с прошлым годом.

Повышение Центробанком ставки рефинансирования в феврале наступившего года может обострить финансово-экономическую ситуацию в стране.

Эксперт предупреждает, что со стороны населения возможна ситуация повального снятия накоплений с вкладов и массовых закупок доступных товаров. Наученные горьким опытом прошлых финансовых катаклизмов, многие россияне могут поддаться всеобщему состоянию и начать опустошать полки магазинов без разбора.