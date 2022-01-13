Автомобили провалились в яму с кипятком на Гражданском проспекте

В Калининском районе Петербурга сегодня утром произошла коммунальная авария, в результате которой пострадало несколько автомобилей, а почти сотня домов остались без тепла.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что две машины ушли колесами под асфальт неподалеку от метро «Академическая». Одна из машин смогла самостоятельно выехать из ямы, а легковушка пока находится на месте. В зоне подтопления оказались и другие автомобили.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» заявили, что прорыв трубы произошел в 8:51 при проведении плановых работ на Гражданском, 85. Аварийная бригада локализовала технологическое нарушение к 9:25. В результате подача отопления и горячей воды ограничена в 96 зданиях. Завершить все работы планируется к утру 14 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ЗСД опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом и спровоцировала пробку.