Эксперт сообщил о наступлении новой волны COVID-19 в Петербурге

Эксперт сообщил о наступлении новой волны COVID-19 в Петербурге
За неделю заболеваемость выросла на 7,1%. Фото: pexels

Заболеваемость коронавирусом в Северной столице уверенно увеличивается. Эксперт сообщил о наступлении новой волны COVID-19.

Независимый аналитик Алексей Куприянов сообщил в своем телеграм-канале COVID-19.SPb.monitoring, что наибольшую тревогу вызывают ускоренный рост случаев коронавируса, выявленных за сутки, а также увеличение числа поисковых запросов в «Яндексе» о пропаже обоняния и сатурации.

По данным на 13 января, в Петербурге за прошлые сутки было зарегистрировано 1839 случаев заражения ковидом. Днем ранее было выявлено 1659 случаев.

За неделю заболеваемость выросла на 7,1%, смертность — на 5,99%, а число госпитализаций — на 21,23%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург установил новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19.

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