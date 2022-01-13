Автомобили достали из ямы с горячей водой на Гражданском проспекте

Автомобили достали из ямы с горячей водой на Гражданском проспекте
Место происшествия. Фото: скриншот "Газон СПб"

Автомобили, провалившиеся в яму с горячей водой на Гражданском проспекте, покинули зону работ. Ремонтные работы на месте коммунальной аварии продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Сегодня утром в зоне разлива горячей воды у дома №51/1 по Гражданскому проспекту оказались два автомобиля. Первая машина не пострадала и смогла выехать из ямы самостоятельно, а вторую пришлось вызволять с помощью эвакуатора.

Второй автомобиль получил повреждения, страховые специалисты уже оценили нанесенный ущерб. Компенсация будет выплачена.

Водитель пострадавшего авто пояснил, что проигнорировал сильное парение, когда выезжал из двора на Гражданский проспект. В результате он угодил в яму.

Аварийная бригада продолжает работать на месте коммунальной аварии. Начались ремонтные работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга сегодня утром произошла коммунальная авария, в результате которой пострадало несколько автомобилей, а почти сотня домов остались без тепла.

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