Эксперт рассказала о «голоде по соискателям» на рынке труда в Петербурге

Эксперт рассказала о &#171;голоде по соискателям&#187; на рынке труда в Петербурге
В настоящее время в городе наступил резкий голод по соискателям. Фото: Pixabay

Руководитель рекрутингового агентства Ирина Дарджания оценила ситуацию на петербургском рынке труда, сложившуюся в начале 2022 года.

Эксперт заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что с сентября прошлого года в Северной столице фиксировался спад соискателей. А в настоящее время в городе наступил резкий голод по соискателям, поскольку денежные накопления у людей заканчиваются, а экономическая ситуация начала проясняться.

По словам Дарджании, рост числа соискателей может быть связан с тем, что многие петербуржца просто находятся в перманентном поиске для того, чтобы узнать свою цену на рынке труда.

Она также отметила, что самыми востребованными профессиями в 2022 году останутся курьеры, IT-специалисты, таргетологи и маркетологи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2022 года в Петербурге работодатели размещают более десятка тысяч вакансий для курьеров.

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