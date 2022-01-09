«Доставка в моде»: как работа курьером перешла на постоянку

&#171;Доставка в моде&#187;: как работа курьером перешла на постоянку
Работа курьером перешла на постоянку. Фото: pixabay.com

С начала 2022 года в Петербурге работодатели размещают более десятка тысяч вакансий для курьеров. Профессия не только набирает популярность как подработка, но и становится официальным и единственным заработком, как и любая другая профессия, где нужно выходить работать на полный рабочий день.

В 2020 году соискатели выбирали работу курьером в больше степени как вариант подзаработать. Сейчас же ситуация в корни изменилась: 89% кандидатов хотят получить работу курьером на полный день и полную занятость. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Жительница Северной столицы Елена Павлова поделилась, как проходят рабочие будни курьера, и с какими трудностями приходится сталкиваться. Женщина отмечает, что работать курьером зачастую бывает непросто. Иногда приходится доставлять груз весом до 15 килограммов и в мороз, и под снегопадом.

Следующий неприятный и опасный момент, который может встретиться в работе курьера, — это неадекватные клиенты. Петербурженка отмечает, что такие случаи встречаются редко, но и тогда ей на помощь пришли занятия рукопашным боем, которым она занималась достаточно долго время. Женщина отмечает, что в профессию пошла из-за любви к спорту, которым она может заниматься, перевозя грузы на своем велосипеде.

«Я люблю кататься на велосипеде, люблю обслуживать людей, мне нравиться доставлять им удовольствие. Мне нравится наш город, я его обожаю, знаю — экскурсии могу водить», — подчеркнула Павлова.

Отмечается также престиж работы курьером, особенно, учитывая настоящую ситуацию с пандемией коронавируса. Дочь петербурженки видит в профессии мамы множество плюсов. Например, изучение города и занятие своим любимым делом.

Популярность доставки объясняется еще и тем, что работодатели не требуют от кандидатов на должность курьера большого опыта работы. Заработная плата сотрудников этой сферы растет. В декабре 2020-го доставщикам предлагали около 50 тысяч рублей в месяц, сейчас сумма подросла до 77 тысяч.

В России предприниматели все чаще обзаводятся собственными курьерами, что и вызвало повышенный спрос на рынке труда. Эксперты утверждают, пик популярности еще не достигнут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что каждый четвертый курьер в Петербурге младше 24 лет. Для сравнения, средний возраст специалистов служб доставки прошлом году составлял 32-35 лет.

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