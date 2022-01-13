Хуснуллин: в жилищное строительство в России инвестируют около 70 трлн рублей

Хуснуллин: в жилищное строительство в России инвестируют около 70 трлн рублей
Хуснуллин подчеркнул, что доля государства в жилищном строительстве минимальная, а доходность - высокая. Фото: Кремль

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что объем частных инвестиций, запланированных в строительство жилья в России в ближайшие десять лет, составит порядка 70 триллионов рублей.

«У нас в десятилетие запланирован объем инвестиций жилищное строительство — 70 трлн рублей. И он почти весь частный. Это цифра колоссальная», — подчеркнул Хуснуллин.

По словам вице-премьера, еще около 7 триллионов рублей пойдет на инфраструктуру, и 20 триллионов рублей направят на ипотечный портфель.

Хуснуллин подчеркнул, что доля государства в жилищном строительстве минимальная, а доходность — высокая. Он отметил, все средства, выделяемые из бюджета на поддержку строительной отрасли, возвращаются в большей сумме в виде налогов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как изменятся цены на жилье в 2022 году.

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