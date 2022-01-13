В роддоме Петербурга появилась на свет первая в этом году тройня

В роддоме Петербурга появилась на свет первая в этом году тройня
Петербурженка родила трех девочек. Фото: комитет по здравоохранению

Жительница Петербурга родила трех девочек, которые стали первой тройней 2022 года.

Как рассказали в городском комитете по здравоохранению, роды у 30-летней Анастасии Степановой принимали в роддоме №17. На свет появились три малышки: Аглая весом 2260 граммов, Аделаида весом 2570 граммов и Зоя весом 1980 граммов.

Медики приняли решение провести операцию кесарева сечения. Петербурженку прооперировал главврач роддома Антон Михайлов.

Петербурженка родила трех девочек. Фото: комитет по здравоохранению

Для Анастасии это уже третьи роды — она мама трехгодовалой девочки и пятилетнего мальчика. С появлением тройняшек она стала многодетной матерью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка родила 10-го ребенка в роддоме №10.

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