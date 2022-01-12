Петербурженка родила 10 ребенка в роддоме №10

Петербурженка родила 10 ребенка в роддоме №10
Петербурженка родила 10 ребенка в роддоме №10. Фото: пресс-служба Комздрава

Жительница Северной столицы Александра Фёдорова родила 10 ребенка в роддоме №10.

В среду, 12 января, на свет появился малыш, которого петербурженка родила десятым по счету в Десятом роддоме на Тамбасова и в десятом родильном зале. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

Отмечается, что вес мальчика 3 кг 800 гр, рост 53 см. Известно, что это уже четвертые роды Александры в выбранном роддоме. Здесь ей нравится доброе и заботливое отношение персонала. Семья петербурженки живет в 5-комнатной квартире Калининского района, которую ей предоставило государство.

Примечательно, что с 2020 года на базе роддома на Тамбасова реализуется медико-социальный проект «Многодетная беременная». В 2021 году участие в проекте приняли более 100 беременных женщин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с февраля за рождение первого ребенка будет возможно получить 500 тысяч рублей, а за рождение второго малыша будет положено уже 665 тысяч.

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