Петербурженка родила 10 ребенка в роддоме №10

Жительница Северной столицы Александра Фёдорова родила 10 ребенка в роддоме №10.

В среду, 12 января, на свет появился малыш, которого петербурженка родила десятым по счету в Десятом роддоме на Тамбасова и в десятом родильном зале. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

Отмечается, что вес мальчика 3 кг 800 гр, рост 53 см. Известно, что это уже четвертые роды Александры в выбранном роддоме. Здесь ей нравится доброе и заботливое отношение персонала. Семья петербурженки живет в 5-комнатной квартире Калининского района, которую ей предоставило государство.

Примечательно, что с 2020 года на базе роддома на Тамбасова реализуется медико-социальный проект «Многодетная беременная». В 2021 году участие в проекте приняли более 100 беременных женщин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с февраля за рождение первого ребенка будет возможно получить 500 тысяч рублей, а за рождение второго малыша будет положено уже 665 тысяч.