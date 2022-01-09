За рождение первого ребенка в России теперь можно получить более 500 тысяч рублей

За рождение первого ребенка в России теперь можно получить более 500 тысяч рублей. Фото: pixabay

За рождение первого ребенка в России теперь можно получить более 500 тысяч рублей. Фото: pixabay

С 1 февраля 2022 года изменятся выплаты российским семьям за рождение детей.

В 2022 году перемены ждут индексацию материнского капитала. Об этом сообщает «Царьград». С февраля за рождение первого ребенка будет возможно получить 500 тысяч рублей, а за рождение второго малыша будет положено уже 665 тысяч.

Отмечается, что индексации проводятся по фактической инфляции, поэтому в будущем ожидается повышение начислений. Например, в 2024 году денежные суммы материнского капитала составят более 544 тысяч рублей. За рождение второго ребенка сумма достигнет 719 тысяч рублей.

Также сумма выплат зависит от региона. Семьи с Приморского края получают дополнительные средства при рождении или усыновлении третьего ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге семье отказали в улучшении жилищных условий после рождения второго ребенка.