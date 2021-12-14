Чиновники в Петербурге расценили рождение второго ребенка как намеренное ухудшение жилищных условий

Чиновники в Петербурге расценили рождение второго ребенка как намеренное ухудшение жилищных условий
Свое решение районные власти не изменили даже после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay

В Северной столице семье отказали в улучшении жилищных условий после рождения второго ребенка.

Семья ютилась в 30-метровой однокомнатной квартире, средств на более просторную у пары нет. После пополнения в квартире стало тесновато. Чиновники одной из районных администраций увидели в рождении второго ребенка намеренное ухудшение жилищных условий и отказали в постановке на учет как лиц нуждающихся в жилье. Ситуацию взяли под контроль в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

С точки зрения закона, они имеют право на другую квартиру — на каждого из проживающих приходится по 7,5 кв. метра недвижимости вместо положенных как минимум девяти. Напомним, в семье родился еще один ребенок, однако чиновники отказали в постановке из-за подозрений в умышленной попытке получить большую жилплощадь. Однако в чем конкретно заключался злой умысел, чиновники так и не смогли толком объяснить. В квартире зарегистировали четвертого члена семьи — младшего сына, после чего в итоге семья стала соответствовать требованиям «нуждаемости» по метражу на душу.

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, со стороны чиновников выглядит странным подозревать семью в том, что они решили завести ребенка по меркантильным соображениям. Вероятно, в администрации рождения ребенка расценили именно так. Отметим, что свое решение районные власти не изменили даже после вмешательства прокуратуры. Теперь в этом деле будет разбираться суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из аварийного жилья к 2025 году переселят 297 тысяч человек. К расселению, как отметил председатель жилищного комитета Виктор Борщев, намечены пять многоквартирных домов. Двое из них уже расселены, трое находятся в работе.

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