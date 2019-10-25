В Петербурге из аварийного жилья к 2025 году переселят 297 тысяч человек

Из аварийного и ветхого жилья в Петербурге до конца 2024 года планируют переселить 297 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Расселение аварийных домов обсудили на совещании по вопросам реализации нацпроектов при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко, передает ТАСС.

Выполнить программу расселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Петербурге намерены к 2021 году с опережением сроков. К расселению, как отметил председатель жилищного комитета Виктор Борщев, намечены пять многоквартирных домов. Двое из них уже расселены, трое находятся в работе. По данным ведомства, осталось переселить 89 семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на расселение трех аварийных домов выделили 460 млн рублей. Часть жильцов смогут покинуть ветхое жилье в 2020 году, остальные переберутся в новые дома в 2021 году.