В аэропорту Пулково в пятницу задержали четыре рейса

В аэропорту Пулково в пятницу задержали четыре рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 13 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калуги, Апатит, Москвы и Краснодара. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Калуги. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако время вылета сдвинули до 19:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Апатит. Вылет перенесли с 17:30 на 18:00.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 18:25, но по факту ждать придется до 19:25. Вылет рейса до Краснодара перенесли с 20:25 на 23:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.

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