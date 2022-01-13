ОСАГО дорожает: СМИ назвали цифру в 48%

ОСАГО дорожает: СМИ назвали цифру в 48%
Расширение границ тарифного коридора сделает возможным снижать тариф для аккуратных водителей. Фото: Pixabay

С 9 января 2022 года в некоторых регионах начали действовать новые цены по страхованию автомобилей.

Вступило в силу постановление Банка России об изменении страховых коэффициентов по договору автострахования ОСАГО. Это постановление стало вторым в истории изменения региональных коэффициентов.

Сумма полиса в ряде регионов увеличилась до 35% и более. Так, в некоторых населенных пунктах Башкирии уже зафиксирован показатель коэффициента в 36%. Для сел и аулов Дагестана показатель увеличился до 20%. Хотя таких крупных городов, как Махачкала, Дербент и Хасавюрт это не коснулось.

В целом, по прогнозам из ЦБ стоимость ОСАГО может увеличиться на 48%, что составит 2 567 рублей. Базовый тариф страховые компании будут рассчитывать на основании единого тарифного коридора ОСАГО. Сейчас его максимальное значение выросло до 10% и составляет почти 6 000 рублей. Расширение границ тарифного коридора сделает возможным снижать тариф для аккуратных водителей, не имеющих нарушений, и назначать более высокие тарифы для водителей с высоким уровнем риска.

Границы тарифного коридора для других видов транспорта тоже были увеличены. Для общественного транспорта до 4,9% и для остальных транспортных средств до 30%. Изменения планируется вводить поэтапно. В первый год запланировано повышение стоимости полиса не менее, чем на 21%, что составит 1 123 рубля. В следующем году страховка станет дороже еще на 27%, то есть на 1 444 рубля.

Такие изменения произойдут, если будет принят законопроект Минфина по увеличению выплат по ОСАГО. Кроме того, в законопроекте имеется предложение об отмене учета изношенности деталей автотранспортного средства. Минфин предлагает увеличить сумму выплат по ОСАГО до 2 000 000 рублей. Ранее по страховке можно было получить не более 500 000 рублей.

Такие меры со стороны Центробанка способствуют увеличению компенсационных выплат пострадавшим, усилению страховой защиты виновникам аварий. Также при оценке ущерба не будет учитываться разница в стоимости новой и изношенной детали.

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ОСАГО дорожает: СМИ назвали цифру в 48%
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