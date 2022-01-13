Дороги Петербурга в четверг вечером сковали 8-балльные пробки

Петербургские водители застряли в 8-балльных пробках вечером четверга, 13 января.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 3 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, площади Восстания, Садовой улице, площади Александра Невского, набережной Обводного канала и Синопской набережной. Кроме того, водители толкаются на Чкаловском и Каменноостровском проспектах, улице Профессора Попова, Выборгской набережной.

Движение практически парализовано на участке Витебского проспекта перед перекрестком с Благодатной улицей, на Софийской улице, Советском проспекте, Краснопутиловской улице и проспекте Маршала Жукова.

На севере города проблемы со свободным проездом есть у метро «Лесная», на Светлановской площади, проспекте Непокоренных, Пискаревском проспекте, а также на внутреннем кольце КАД в районе Ржевки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта.