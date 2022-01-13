В больнице имени Филатова лежат 73 ребенка с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом переболели 64,5 тысячи юных петербуржцев. Фото: комитет по здравоохранению

С начала пандемии коронавирусом переболели 64,5 тысячи юных петербуржцев. Фото: комитет по здравоохранению

В Детской больнице №5 имени Филатова находятся 266 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и 73 ребенка с подтвержденным диагнозом.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, среди пациентов больницы имени Филатова четверо детей, состояние которых оценивается как тяжелое, и 69 детей в состоянии средней тяжести.

С начала пандемии коронавирусом переболели 64,5 тысячи юных петербуржцев. В больницы госпитализировали детей всех возрастов — от младенцев до 17-летних подростков.

Среди детей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, чаще всего встречаются пациенты с хроническими болезнями. При этом ковидная пневмония развивается у детей только в 15% случаев.

Основными симптомами детского ковида являются повышенная температура, чихание, насморк, кашель и боль в горле. Иногда бывают диарея и рвота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт сообщил о наступлении новой волны COVID-19 в Петербурге.