В Кировском районе 260 домов оставили без горячей воды

Сидеть без горячей воды придется до завтра. Фото: pixabay.com

Сидеть без горячей воды придется до завтра. Фото: pixabay.com

Петербуржцам придется пользоваться нагревателями до завтрашнего дня.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», без горячей воды и отопления придется сидеть жителям 260 домов Кировского района Северной столицы, как минимум, до 12:00. Специалисты АО «Теплосеть» проводят переключение потребителей на временный трубопровод.

Временный трубопровод даст петербуржцам тепло, пока будет происходить реконструкция участка сети на проспекте Ветеранов. Когда ремонт кончится, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК начнут подключать внутридомовые системы.

Добавим, что плановые работы по реконструкции и капитальному ремонту теплосетей сотрудники проводят в течение всего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дороги Петербурга в четверг вечером сковали 8-балльные пробки.