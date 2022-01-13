Любимое многими лакомство способно снизить риск воспаления

Любимое многими лакомство способно снизить риск воспаления
Мед способен снизить риск воспалительных процессов. Фото: pixabay

Эксперты утверждают, что этот сладкий продукт может быть полезен для здоровья.

Оказывается, как считает один известный врач, в меде содержится большое количество различных веществ, способных позитивно влиять на организм человека. Однако это лакомство стоит воспринимать не только как десерт, но и как лекарство. То есть следует соблюдать дозировку, пишет PRIMPRESS.

Мед обладает антибактериальным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, тонизирующим и антитоксическим свойствами.

Стоит отметить, что взрослому человеку не стоит употреблять больше 1 грамма меда на килограмм веса ежедневно. Важно не забывать, что существуют ограничения по индивидуальной непереносимости или диабетах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет.

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