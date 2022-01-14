18 000 рублей пенсионерам на карту: кто получит 14 января такие деньги

18 000 рублей пенсионерам на карту: кто получит 14 января такие деньги
Первый поток отчислений от ПФР запланирован на 14 января. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Уже с 14 января многие россияне смогут получить перечисления от российского Пенсионного фонда. На эту дату назначены январские выплаты, являющиеся первым потоком отчислений ПФР. Величина денежных выплат может быть разной, но, по сообщению PRIMPRESS, в среднем она равняется 18 000 рублей.

В январе первый поток отчислений от ПФР запланирован на 14-е число. Он охватит поначалу не все российские регионы. Эти деньги станет возможным получить в кредитных организациях, если зачисление пенсии происходит на депозитную карту или сберегательную книжку. Пожилые граждане, получающие пенсию через почтовое отделение, могут, как и ранее, получить их с доставкой на дом или при посещении почты.

Выплаты будут происходить постепенно. Финансирование первой очереди пенсионных выплат начнется в городах и районах Красноярского края. 14 января выплаты будут во всех населенных пунктах края, кроме регионального центра и Норильска. Получить денежные выплаты в этот день могут те граждане, кто еще не получал за первый месяц пенсию и другие выплаты из Пенсионного фонда. Следующий поток перечислений планируется на 21 января.

Величина выплат будет индивидуальна для каждого пенсионера. Если рассматривать среднее значение, то по данным Российского агентства статистики, в этом регионе среднее значение ежемесячной пенсии до индексации равнялось 16 896 рублям. Индексация пенсий для неработающих граждан, начатая 1 января 2022 года, увеличила их пенсию на 5,9%. Сумма средней надбавки к пенсии составила порядка 997 рублей. Величина среднего значения пенсии увеличилась до 17 892 рублей.

Решением президента России следующая индексация увеличит страховую пенсию на 8,6%. Поправки к закону еще не вступили в законодательную силу и ожидают приема законодательных властей. Но перерасчет пенсий по новому индексу начнется задним числом.

Всем, кто получил пенсионные выплаты до решения В.В.Путина в прежнем размере, с индексом 5,9%, в дальнейшем будет доплачена недостающая сумма с учетом индекса в 8,9%. Доплата составит 2,7% от полученной в новом году пенсии.

индексация пенсий надбавки к пенсии пенсии пенсии в январе прибавка к пенсии страховые пенсии увеличение пенсии


 

Новости партнеров
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
18 000 рублей пенсионерам на карту: кто получит 14 января такие деньги
В ДТП с троллейбусом на Московском проспекте пострадал подросток
В России за сутки коронавирус подхватили еще 23,8 тысяч человек
В Петербурге резко возросло число зараженных COVID за сутки: 2 708 случаев
Голикова: правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Петербургская автоледи на Lexus накопила штрафов на 17,5 тысяч
Пенсия повысилась: как рассчитать новый размер выплат
Дрозденко сравнил действия властей в Колтушах с анекдотом — не ...