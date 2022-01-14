18 000 рублей пенсионерам на карту: кто получит 14 января такие деньги

Уже с 14 января многие россияне смогут получить перечисления от российского Пенсионного фонда. На эту дату назначены январские выплаты, являющиеся первым потоком отчислений ПФР. Величина денежных выплат может быть разной, но, по сообщению PRIMPRESS, в среднем она равняется 18 000 рублей.

В январе первый поток отчислений от ПФР запланирован на 14-е число. Он охватит поначалу не все российские регионы. Эти деньги станет возможным получить в кредитных организациях, если зачисление пенсии происходит на депозитную карту или сберегательную книжку. Пожилые граждане, получающие пенсию через почтовое отделение, могут, как и ранее, получить их с доставкой на дом или при посещении почты.

Выплаты будут происходить постепенно. Финансирование первой очереди пенсионных выплат начнется в городах и районах Красноярского края. 14 января выплаты будут во всех населенных пунктах края, кроме регионального центра и Норильска. Получить денежные выплаты в этот день могут те граждане, кто еще не получал за первый месяц пенсию и другие выплаты из Пенсионного фонда. Следующий поток перечислений планируется на 21 января.

Величина выплат будет индивидуальна для каждого пенсионера. Если рассматривать среднее значение, то по данным Российского агентства статистики, в этом регионе среднее значение ежемесячной пенсии до индексации равнялось 16 896 рублям. Индексация пенсий для неработающих граждан, начатая 1 января 2022 года, увеличила их пенсию на 5,9%. Сумма средней надбавки к пенсии составила порядка 997 рублей. Величина среднего значения пенсии увеличилась до 17 892 рублей.

Решением президента России следующая индексация увеличит страховую пенсию на 8,6%. Поправки к закону еще не вступили в законодательную силу и ожидают приема законодательных властей. Но перерасчет пенсий по новому индексу начнется задним числом.

Всем, кто получил пенсионные выплаты до решения В.В.Путина в прежнем размере, с индексом 5,9%, в дальнейшем будет доплачена недостающая сумма с учетом индекса в 8,9%. Доплата составит 2,7% от полученной в новом году пенсии.