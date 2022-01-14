В Петербурге за сутки скончались более 60 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 61 случай смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 13 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 28 872. В России подтверждено 739 летальных исходов за сутки, всего умерли 319 911 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено еще 2 708 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что решение о вакцинации на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований. Самое правильное — вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава. Только в этом случае будет достигнут максимальный результат