Холодильники Indesit надежны и долговечны

Indesit — итальянская компания с большой историей, богатым ассортиментом и стильным дизайном. Компания специализируется на производстве крупной бытовой техники и уверенно закрепилась на рынке Европы и России. К идеальному соотношению цены и качества техники производства Indesit можно причислить приятный и современный внешний вид, разнообразие моделей и их технические преимущества перед конкурентами.

Одно из востребованных направлений компании — производство холодильников. Итальянский бренд предлагает классические и встраиваемые модели, которые могут быть двухкамерными или однокамерными. Ассортимент представлен холодильниками любых размеров, но главный показатель, на который следует обратить внимание, — невысокая цена. Именно доступность продукции позволила компании завоевать большую долю рынка, при этом не следует ошибочно полагать, что производитель сэкономил на чем-то, чтобы удешевить конечный продукт. Так, по информации крупного сервисного центра «Нева-Сервис» — https://neva-service.spb.ru/refrigerator/indesit, ремонт холодильников марки «Индезит» требуется в основном при нарушении правил эксплуатации или по истечении срока службы, гарантированного производителем.

Виды холодильников Indesit

Итальянский производитель разработал большое количество моделей, которые можно поделить на пять классов:

Холодильники с верхней морозильной камерой отличаются своей экологичностью и потребляют на порядок меньше электроэнергии. Однако у такого конструктивного решения есть достаточно серьезный недостаток, связанный с неудобством использования нижних полок холодильника.

Холодильники с нижней морозильной камерой распространены намного больше. Так как холодильная камера используется намного чаще морозильной, она должна быть удобно расположена — именно поэтому многие отдают предпочтение конструкциям с нижним расположением морозилки.

Однодверные холодильники могут стать лучшим решением для людей, привыкших использовать холодильную и морозильную камеры по отдельности. Такие холодильники также устанавливаются в местах, где морозильная камера попросту не нужна, — в частных случаях речь идет о дачах и загородных домах, в случае бизнеса — о ресторанах и кафетериях (для хранения фруктов, овощей, заготовок продукции).

Компактные холодильники отлично впишутся в интерьер маленькой кухни или рабочего кабинета. Отлично подойдут для хранения напитков, фруктов и небольшого количества блюд — лучший вариант для офиса.

Встраиваемые холодильники используют для идеального сочетания с интерьером кухни. Как правило, их устанавливают еще во время ремонта, но наверстать упущенное можно всегда, заказав подходящие под интерьер панели.

Функциональные особенности холодильников Indesit

Несмотря на невысокую стоимость, холодильники производства Indesit отличаются надежностью и большим количеством удобных функциональных решений. Некоторые из них используются и в конструкциях холодильников других производителей:

реверсивные петли позволяют изменить направление открытия дверей холодильника;

все полки холодильной камеры выдвигаются на 7 сантиметров, что обеспечивает удобное наполнение холодильника и извлечение продуктов;

технология No Frost обеспечивает стабильную температуру в морозильной камере.

К уникальным технологиям Indesit можно отнести Black Out Sensor и дисплей Twin Touch. Наличие первой технологии в холодильниках Indesit позволит избежать порчи продуктов из-за технических неисправностей системы электросети. Встроенные в дверцу морозильной камеры датчики реагируют на изменение температуры внутри камеры и предупреждают пользователя о возможной порче продуктов. Дисплей Twin Touch обеспечит удобное использование функции Push & Cool, созданной для быстрой заморозки продуктов.

Холодильники, произведенные итальянской компанией Indesit, являются недорогими устройствами, отличающимися высокой надежностью, минималистичным дизайном и большим количеством опций. Бытовой прибор отлично впишется в интерьер любой кухни и будет служить безотказно и долго.