«Как в 2014 году»: россиянам рассказали о грядущей девальвации рубля

&#171;Как в 2014 году&#187;: россиянам рассказали о грядущей девальвации рубля
Кричевский подчеркнул, что грядущая девальвация неизбежна. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал, что грядущей весной российскую валюту ждет девальвация.

Специалист рассказал изданию «Секрет фирмы», что в ближайшие дни рубль будет укрепляться к доллару и евро. Ожидается, что американская валюта закрепится в диапазоне 74-76 рублей, что будет выгодно для постепенной закупки доллара.

«После очередного обрушения рубля курс доллара окончательно перейдет в диапазон 77–85 руб. До 100 руб. за $1 тоже может дойти, но это будет уже критический пик, после которого американская валюта подешевеет до обозначенных мною значений», — заявил эксперт.

Ситуация будет как в 2014 году, когда доллар стоил 80 рублей, а в последующие два года дешевел до 50 рублей.

Кричевский подчеркнул, что грядущая девальвация неизбежна. Она произойдет после начала весны, когда в Китае пройдет Олимпиада.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты уверены, что вслед за рублем девальвация может коснуться пенсий.

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