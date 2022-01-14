Мурашко: 15% случаев коронавируса в России приходится на детей

Мурашко: 15% случаев коронавируса в России приходится на детей
Мурашко отметил, что особое внимание вызывают дети в возрасте от рождения до четырех лет. Фото: Кремль

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 15% заразившихся коронавирусом россиян — дети.

По словам главы Минздрава, доля несовершеннолетних среди общего числа зараженных COVID-19 в стране составляет 15%. Он отметил, что особое внимание вызывают дети в возрасте от рождения до четырех лет.

Мурашко обратил внимание на важность вакцинации для беременных и кормящих женщин: иммунитет привитых матерей передается детям, и тем самым ребенок становится защищенным от коронавируса.

Министр напомнил, что беременные входят в категорию риска. Согласно методическим рекомендациям, женщины могут вакцинироваться после 22-й недели беременности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко сообщил, что риск повторного заражения коронавирусом при прошлых штаммах составлял менее 1%, но при «омикроне» вырос в пять раз.

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