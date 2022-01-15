Россиянам перечислили продукты, которые подорожают с 17 января

Всего повышение цен затронет более чем 200 позиций из 25 категорий товаров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Всего повышение цен затронет более чем 200 позиций из 25 категорий товаров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России уже в ближайшие дни ожидается очередное повышение цен на продукты питания.

Как сообщает PRIMPRESS, ценники в супермаркетах на некоторые товары собираются поднять с понедельника, 17 января. Речь идет об одних из самых важных продуктов для граждан. Всего повышение цен затронет более чем 200 позиций из 25 категорий товаров.

Среди прочего, со следующей недели подорожают многие овощи, хлеб, гречневая крупа, вермишель, а также молочные продукты, в том числе молоко и сливочное масло, и другие продукты.

Федеральная антимонопольная служба уже получила от крупнейших торговых сетей письма с предупреждением о повышении цен. Однако, как утверждают ритейлеры, продукты подорожают не более чем на 10%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты.