В России крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты

В России крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты
Пока что идея обсуждается. Фото: pixabay

Розничные торговые сети X5 Group и «Магнит» предложили ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца этого года. Соответствующее предложение направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает «Коммерсант».

В X5 Group отметили, что ограничения наценки затронут более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Перечень конкретных товаров будут определять каждый месяц.

В «Магните» заявили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В этом списке будут вермишель, овощи для «борщевого набора», а также хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

Напомним, осенью ФАС направляла торговым сетям предупреждения из-за завышенных цен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прошедшем году цены на продовольственные товары выросли во всем мире. Данные мировых аналитических агентств называют цифру в 28,1%. По информации от ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН основное подорожание коснулось сахара и растительных масел.

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В России крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты
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