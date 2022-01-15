Гинцбург посоветовал пенсионерам препарат для ревакцинации

Гинцбург посоветовал пенсионерам препарат для ревакцинации
По мнению ученого, во время третьей прививки стоит использовать "Спутник Лайт". Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Выбор в пользу более подходящей прививки зависит от возраста пациента — рекомендации отличаются для молодых и пожилых людей. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, во время третьей прививки гражданам стоит использовать вакцину «Спутник Лайт». Однако есть некоторые ограничения.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что однокомпонентный препарат подойдет людям младше 65 лет, а вот пожилым рекомендована двухкомпонентная «Спутник V».

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кипр признал вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России.

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