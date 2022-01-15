«Газпром» подал иск против польской компании PGNiG для пересмотра цены

«Газпром» подал иск против польской компании PGNiG для пересмотра цены
Данный вопрос будет решаться в Арбитражном суде. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Компания «Газпром экспорт» направила иск для пересмотра цен по контракту с к польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

Российская компания обратилась в Арбитражный суд Стокгольма, чтобы PGNiG увеличила цены контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу.

Как сообщила польская копания на своем сайте, представитель PGNiG заявил, что требования «Газпрома» необоснованные, и фирма может продемонстрировать это в суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. Компания выразила готовность поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

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