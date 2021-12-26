В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
Показатели поставок природного газа в текущем году превысили прошлогодние показатели в Турции, Болгарии, Сербии, Дании, Финляндии, Польши и Италии, заключил Куприянов. Фото: Pixabay.com

Обвинения в адрес компании «Газпром» в недостаточных объемах поставок газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, подобные заявления являются враньем и ложью. Все проблемы в поставках газа, о которых упоминали в руководстве той же ФРГ, вызываются самими странами Евросоюза, добавил Куприянов.

Представитель «Газпрома» отметил во время трансляции программы в эфире телеканала «Россия-1», что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перерегистрация «Газпрома» всё же состоится. Северная столица пополниться налогами на сумму 40 млрд рублей. Часть из них пойдёт на строительство трёх станций метро, располагающихся в Красносельском, Кировском и Василеостровском районе. Помимо этого, хотят повысить транспортную доступность Кронштадта.

газпром ес


 

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