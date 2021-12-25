Что ждет петербуржцев после переезда «Газпрома»?

Что ждет петербуржцев после переезда &#171;Газпрома&#187;?
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

Стало известно, как поменяется Петербург после переезда «Газпрома».

Уже в 2021 году в бюджет города поступит дополнительно 17 млрд рублей. В 2022 году Петербург получит около 40 млрд. Часть этих денег собираются вложить в строительство метрополитена.

Во время видеоконференции с губернатором Петербурга и президентом России выяснилось, что перерегистрация «Газпрома» всё же состоится. Так, Северная столица пополниться налогами на сумму 40 млрд рублей.

Часть из них пойдёт на строительство трёх станций метро, располагающихся в Красносельском, Кировском и Василеостровском районе. Помимо этого, хотят повысить транспортную доступность Кронштадта.

Налоги «Газпрома» пойдут также и на Восточный скоростной диаметр — намереваются запустить строительство нового разводного моста через Неву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил общественникам поработать с «Газпром нефтью» над созданием музея на Охтинском мысу.

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