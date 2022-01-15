Спасатели нашли подо льдом живого рыбака на Новоладожском канале

Спасатели вызволяли провалившегося под лед рыбака в Кировском районе Ленинградской области. Несчастный случай мог закончиться трагедией.

Инцидент произошел в пятницу, 14 января, на Новоладожском канале, в трех километрах от посёлка Назия. Подробности рассказали в группе аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга доставили пострадавшего на берег и оказали помощь. После этого рыбака передали медикам скорой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге спасатели вытащили девять рыбаков со льдины, которая откололась и начала свое путешествие по водам города. Девять рыбаков решили выйти на лед Большой Невы в Петербурге, несмотря на запрет. Они не учли, что в выбранном ими месте часто ходить ледоход. В результате горе-рыбаки оказались отрезанными от берега.