Спасатели нашли подо льдом живого рыбака на Новоладожском канале

Спасатели нашли подо льдом живого рыбака на Новоладожском канале
Спасатели вытащили рыбака из воды. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Спасатели вызволяли провалившегося под лед рыбака в Кировском районе Ленинградской области. Несчастный случай мог закончиться трагедией.

Инцидент произошел в пятницу, 14 января, на Новоладожском канале, в трех километрах от посёлка Назия. Подробности рассказали в группе аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга доставили пострадавшего на берег и оказали помощь. После этого рыбака передали медикам скорой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге спасатели вытащили девять рыбаков со льдины, которая откололась и начала свое путешествие по водам города. Девять рыбаков решили выйти на лед Большой Невы в Петербурге, несмотря на запрет. Они не учли, что в выбранном ими месте часто ходить ледоход. В результате горе-рыбаки оказались отрезанными от берега.

новоладожский канал рыбак спасатели


 

Новости партнеров
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
"Последний богатырь: посланник тьмы" лидирует в кинопрокате в России, собрав 468 млн рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели нашли подо льдом живого рыбака на Новоладожском канале
Поход в за покупками по чужой банковской карте обернулся для мужчины ...
Петербуржец похитил более миллиона рублей из квартиры знакомого и был ...
«Сотрудник банка» лишил пожилую петербурженку более 4 миллионов
Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и гололедице в субботу
Семь нелегалов и иностранца поймали в ходе рейда в Кингисеппском районе
Раскрыт размер пенсий после новой индексации
Гололед и осадки: петербуржцев ожидают снег и нулевая температура 15 января