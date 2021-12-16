В Петербурге спасали рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине

В Петербурге спасали рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине
В Петербурге спасали рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине. Фото: пресс-служба МЧС России

В Санкт-Петербурге спасатели вытащили девять рыбаков со льдины, которая откололась и начала свое путешествие по водам города.

Девять рыбаков решили выйти на лед Большой Невы в Петербурге, несмотря на запрет. Они не учли, что в выбранном ими месте часто ходить ледоход. В результате горе-рыбаки оказались отрезанными от берега как раз по причине шествия ледохода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

На помощь мужчинам оперативно отправились спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС. После чего на судне с воздушной подушкой они доставили пострадавших на берег.

В Северной столице выходить на лед строго запрещено с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала года служба 112 получила более 3,6 млн звонков с начала года, и 18 млн звонков в целом.

Большая Нева ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть льдины новости СПб происшествие рыбак


 

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