С начала работы службой 112 было принято 18 млн звонков

С начала работы службой 112 было принято 18 млн звонков. Фото: pixabay

С начала работы службой 112 было принято 18 млн звонков. Фото: pixabay

Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга с начала года получила более 3,6 млн звонков с начала года, и 18 млн звонков в целом.

Экстренные службы в полную силу работают с 2017 года. До этого момента 112 работала в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Среднее количество вызовов в сутки составляет примерно 13 тысяч, а в дни пиковых нагрузок доходит до 17-18 тысяч.

Дорожно-транспортное происшествие, вызов скорой помощи, пожар, застрявший на дереве котёнок, потерявшийся в торговом центре ребёнок, — типичные ситуации, когда операторы Службы 112 принимают звонки и передают информацию для скорейшего реагирования во все экстренные службы города.

Специфика работы служб зависит от произошедшей ситуации: иногда оператору достаточно уточнить адрес, суть произошедшего и направить сообщение в экстренную службу, а иногда с человеком надо поговорить, успокоить, дождаться вместе прибытия помощи.

Кроме русского языка, операторы 112 принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Позвонить в экстренные службы можно даже с нулевым балансом на телефоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за июль 2021 года служба 112 приняла 325 тысяч звонков.