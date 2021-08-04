Петербургская служба 112 за июль приняла 325 тысяч звонков

Петербургская служба 112 за июль приняла 325 тысяч звонков
Вспеск обращений за медпомощью в первые два месяца лета связывают с аномальной жарой. Фото: pixabay

Служба экстренных вызовов 112 Петербурга второй месяц подряд фиксирует более 300 тысяч обращений за месяц.

Как сообщили в петербургском комитете по информатизации и связи, в июле по экстренному номеру 112 поступило 325 тысяч обращений: по телефону, СМС и из информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В среднем в сутки звонили 10,5 тысячи петербуржцев. А больше всего обращений было зафиксировано 12 июля — 12,3 тысячи.

В скорую помощь из службы 112 перенаправили более 90 тысяч обращений, в полицию — 80 тысяч, в пожарно-спасательную службу — 8,7 тысячи, в службу газа — почти 2 тысячи. При этом в 17 тысячах случаев потребовалась помощь сразу нескольких экстренных служб.

Всплеск обращений за медпомощью в первые два месяца лета связывают с аномальной жарой.

В комитете рассказали, что в июле операторы помогли испанскому болельщику, который потерялся после матча Швейцария — Испания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге – рекордные 9 тысяч вызовов «скорой»: что делать, если медики нужны срочно.

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