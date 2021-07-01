В Петербурге – рекордные 9 тысяч вызовов «скорой»: что делать, если медики нужны срочно

За последнюю неделю петербуржцы поставили рекорд по числу звонков в службу скорой помощи. По номеру «03» горожане позвонили девять тысяч раз. Некоторые горожане сообщают, что медиков им приходится ждать по несколько часов.

Ждать приходится не только «ковидным» пациентам. Так, в июне сообщалось о пожилом профессоре, который ждал «скорую» больше 12 часов. Он почувствовал себя плохо из-за высокого давления, от таблеток ему лучше не стало. В «скорую» он звонил четыре раза. Медики добрались до него только к часу ночи.

В комитете по здравоохранению заявляют, что на большинство вызовов бригады «скорой помощи» прибывают без задержки.

«Сообщения о том, что в Санкт-Петербурге скорая порой сутками не может доехать до больного, не соответствуют действительности», — сообщали в ведомстве в июне. Там поясняли, что в подобных случаях речь идет о доставке пациентов на амбулаторном лечении на компьютерную томографию в амбулаторный центр.

«Большинство вызовов выполняются в нормативные сроки. Это 20 минут для оказания помощи в экстренной форме (при угрозе жизни) и 2 часа — в неотложной форме», — разъясняли в комитете.

Судя по сообщениям, норматив соблюдается не всегда. Что делать, если медики нужны срочно? Во-первых, звонить с мобильного сразу можно по номеру 103, а не 112, где абонента все равно будут переключать на «скорую». Во-вторых, если состояние угрожает вашей жизни, позвонить можно повторно.

Существуют и частные бригады скорой помощи. Удовольствие, правда, не из дешевых. Час работы общепрофильной бригады скорой помощи может обойтись почти в 8 тыс. рублей.

Пожаловаться на долгое ожидание можно на сайте Росздравнадзора, где можно заполнить форму для обращения, а также на горячую линию комздрава по телефону 571-45-04.

Напомним, что в апреле этого года врачи попросили президента России Владимира Путина трудоустроить выпускников медицинских вузов в «скорую». Так медики предложили решить вопрос с нехваткой персонала.