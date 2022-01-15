В воскресный день в Петербурге пойдет дождь и задует сильный ветер

В воскресный день в Петербурге пойдет дождь и задует сильный ветер
В Петербурге завтра пойдет небольшой дождь. Фото: pexels.com
В Северной столице в воскресенье обещают малоприятную погоду.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

16 января в городе на Неве будет облачно, ночью начнется снег, он продолжится и до после обеда. Местами осадки будут в виде дождя.

В регионе задуют северо-западный и , западный умеренный ветра. Это будет ночью. А вот днем в городе начнется западный, юго-западный умеренный ветер. Кое-где он будет очень сильным.

В темное время суток градусники покажут -5…-7 градусов, а вот днем термометры покажут +1…-1. Местами может похолодать и до -10 градусов.

Также горожанам предрекли гололедицу. Атмосферное давление ночью повысится, а вот днем немного понизится.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

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