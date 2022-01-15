В субботу вечером в центре Петербурга собрались пробки

В субботу вечером в центре Петербурга собрались пробки
На дорогах Петербурга наблюдаются пробки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге с утра на дорогах замечены трехбалльные пробки. В субботу вечером, 15 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с небольшими заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:00, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах немного затруднено. 3-балльные трудности будут продолжаться трех часов. К 21:00 заторы станут двухбалльными.

«Красные» участки замечены на Садовой улице, на Большой Конюшенной улице, на Волынском переулке, на Круглом переулке, на набережной канала Грибоедова, на набережной Кутузова, на Арсенальной набережной, на Свердловской набережной, на Невском проспекте, на набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

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